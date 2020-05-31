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Экс-глава СБУ обвинил одного из "слуг народа" в госизмене Валентин Наливайченко заявил, что своими действиями нардеп из "Слуги народа" разрушил украинскую энергетику

Нардеп от "Батькивщины", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко обратился в СБУ и НАБУ по поводу нардепа Андрея Геруса. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я обратился два дня назад в СБУ и НАБУ. Обратился именно потому, что этот депутат Герус с октября 2019 сделал не что иное, как открыл возможность для уничтожения украинской электроэнергетики, нанес миллиардный ущерб нашим энергетическим предприятиям, угольной промышленности. Десятки тысяч шахтеров теперь на простое без работы. И все это в результате того, что по демпинговым ценам... (закупалась энергия за границей — Ред.)" — сказал он.

Наливайченко заявил, что Украина закупала электроэнергию не в Беларуси, а в России.

"Никакая это не белорусская электроэнергетика. Я был послом Украины в Минске. Я лично знаю президента Беларуси и знаю прекрасно рынок Беларуси. Когда я был послом, наоборот, мы туда продавали электроэнергию. Герус же через поправку ночью протянул изменения, по которым от российской компании, которая под санкциями США, поставлялась электроэнергия на украинский рынок. Последствия такой преступной деятельности — миллиардные долги во всех государственных энергетических компаниях Украины, от "Энергоатома" до "Укрэнерго", от "Укрэнерго" к гарантированному покупателю госпредприятия. Так целый ряд предприятий оказался в долгах. Вы как граждане Украины теперь в своих платежках платите за эти миллиарды, которые похитили из украинской экономики, уничтожив украинскую энергетику", — сказал он.

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По словам Наливайченко, такие действия можно квалифицировать как государственную измену.

"Герус протолкнул ночью поправку и позволил импорт. Но уровень ущерба, измены, которая состоялась, требуют реакции и открытия уголовных производств для СБУ по статье государственная измена. По моей оценке, это государственная измена — договариваться и торговать со страной-агрессором. Для НАБУ статья — это злоупотребление служебным положением и незаконным обогащением у власти. Герус же еще и руководитель комитета по вопросам электроэнергии и тепла", — добавил Наливайченко.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украина 24" рассказал о "суперкризисе", с которым столкнулась Украина.