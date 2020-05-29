15:12, Сегодня

Авакова могут вызвать в Раду для отчета — в "Слуге народа" назвали сроки Депутат от "Слуги народа" рассказал, о чем хотят спросить министра внутренних дел

В парламент могут вызвать главу МВД Арсена Авакова для отчета по ситуации. Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан в эфире канала "Украина 24".

"Учитывая резонанс стрельбы в Броварах и инцидента в Кагарлыке (где полицейские в участке пытали и насиловали девушку — ред.), эта тематика обязательно будет звучать на пленарной неделе. Звучит идея, что, возможно, стоит вызвать в парламент министра внутренних дел, чтобы он отчитался, что делается и что планируется сделать. Возможно, это будет сделано в контексте часа вопросов к правительству (по пятницам - Ред.). В любом случае это будет решено во время согласительного совета в понедельник", — сказал депутат.

Он добавил, что во время часа вопросов к правительству будут также обсуждать систему охраны здоровья, выход из карантина, обеспечение выплат по медицинским учреждениям.

Ранее экономист рассказал о причинах "войн перевозчиков", которые привели к перестрелке в Броварах.