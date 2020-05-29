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В МИД появился главный по санкциям: Макеев рассказал, как будет бороться с Россией Алексей Макеев рассказал, в чем состоит его работа на новой должности в Министерстве иностранных дел

В Министерстве иностранных дел назначили спрецпредставителя по вопросам санкционной политики — им стал Алексей Макеев. В чем будет состоять его работа, рассказал сам Макеев в эфире канала "Украина 24".

"Международные санкции являются чрезвычайно важным и эффективным дипломатическим инструментом влияния на системных нарушителей международного права и прав человека. В моих полномочиях будет координация деятельности МИД и взаимодействие с ключевыми междунар партнерами. Международные санкции эффективны только тогда, когда они применяются многими странами и организациями", — сказал он.

Макеев объяснил, зачем нужно было создавать новую должность при МИД.

"Введение новой должности нужно было для того, чтобы более гармонично происходил процесс согласования санкций Их есть много разновидностей — против РФ за агрессию против Украины, против лиц, причастных к отмыванию средств, причастных к террористической деятельности, и так далее. Мы обобщим деятельность (по наложению санкций - ред.), чтобы она была более эффективной", — сказал он.

Ранее политолог Антон Кучухидзе в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что требованием отменить санкции ради прекращения огня на Донбассе Россия признала, что ведет этот огонь.