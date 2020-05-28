Конфликт между САП и генпрокурором: в "Слуге народа" озвучили свою позицию

Депутат Качура рассказал о том, как нардепы в Раде отреагировали на взаимные обвинения Венедиктовой и САП

Скандал между Офисом генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратурой прокомментировал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Я поддерживаю то, что сказала Венедиктова. Однозначно, антикоррупционная инфраструктура, которая есть, работает неэффективно. Бог с теми посадками. Сколько денег они вернули за последнее время? Там только руководитель НАБУ сам заплатил значительное количество штрафов, поскольку он сам внесен в реестр коррупционеров. Здесь однозначно кризис всей антикоррупционной системы", — заявил он.

Качура рассказал, что часть депутатов готовится обратиться к генпрокурору.

"Это наша политическая позиция. Уже довольно большая часть депутатов от нашей и других фракций подписали мое депутатское обращение, но поскольку у нас не пленарная неделя, сейчас многие в округах, я не дочитал все сообщения мне от депутатов-мажоритарщиков, которые хотят подписать это обращение.

Будет отдельное дисциплинарное производство. Парламент не может голосовать за отставку, но мы, пользуясь законом о статусе народного депутата, обращаемся к генпрокурору и просим возбудить соответствующее дисциплинарное дело, согласно которому будут установлены нарушения — и не надо уже делать выговор, надо увольнять. Это прямо предусмотрено законом о прокуратуре — взыскание в виде увольнения", - заявил он.