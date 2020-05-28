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"Сборная солянка": экс-министр раскритиковал антикризисный план Кабмина Экс-министр финансов допускает, что план можно позаимствовать у другой страны, главное - способность его реализовать

Бывший министр финансов Александр Данилюк в эфире канала "Украина 24" критически высказался о плане Кабинета министров по выходу из кризиса.

"Планы напоминают сборную солянку. Много всего намешано, но есть один вопрос: а умеют ли они внедрять эти планы? Это как в "Поле чудес" - угадал все буквы, но не смог назвать слово. На самом деле можно даже позаимствовать планы из других стран, вопрос, смогут ли они их реалиховать. Здесь они должны на практике показать, что они работают единой командой, и демонстировать результаты. Пока я этого не вижу", - сказал экс-министр.

В этой связи Данилюк отметил, что, тем не менее, ротация Кабинета министров преждевременна.

"Это просто не будет воспринято обществом. Когда так быстро меняются правительства - это будет выглядеть, как хаос и отсутствие системы... Думаю, что будет определенная пауза, и Кабмин должен себя еще как-то проявить", - считает экс-министр.

27 мая на заседании Кабинет министров представил госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса. В частности, программа предусматривает внедрение ряда мер для стабилизации и развития экономики, рост занятости населения.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Украина 24" рассказал, как Кабинет министров в условиях экономического кризиса должен помогать отечественному бизнесу.