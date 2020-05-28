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Дороги и больницы - министр назвал последствия децентрализации для украинцев Министр развития общин и территорий Украины назвал главные преимущества децентрализации

Кабмин утвердил перспективные планы реформирования общин для всех областей Украины. Таким образом, реформа децентрализации в Украине выходит на финишную прямую, заявил на днях президент Владимир Зеленский. Что дает децентрализация территориальным общинам, рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире канала "Украина 24".

"Децентрализация приведет к мощным общинам. Сильные общины — сильное государство. Жители территориальных общин имеют права, имеют возможности. Они будут очень близко к реализации этого, власть будет ближе к ним. Отдельные территориальные общины переходят на прямые бюджетные отношения — это позволяет жителям контролировать расходование денег, делать комфортной инфраструктуру, делать дороги, строить школы и больницы близко к месту жительства", — сказал он.

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Ранее заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о пенсионной реформе.