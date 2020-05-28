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Это абсолютный шантаж - политолог о заявлении России в ООН по Донбассу Россияне противоречат себе - «их же там нет». Так какой огонь они собираются прекращать?

Политолог Антон Кучухидзе в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что требованием отменить санкции ради прекращения огня на Донбассе Россия признала, что ведет этот огонь.

«То, что Россия требует отмены санкций против нее из-за пандемии коронавирусной инфекции - это абсолютный шантаж. Россияне противоречат себе - «их же там нет». Так какой огонь они собираются прекращать? Они говорят, что у них опосредованное влияние на представителей на неподконтрольных территориях. То есть они таким образом прямым текстом признали свое участие непосредственно военное, а не так дипломатично, как раньше: будто у нас есть влияние и российские военные выполняют некоторые задачи. Нет, огонь ведет Российская Федерация», - отметил политолог.

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По его словам, Украина делает правильные шаги на дипломатическом уровне по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Наш МИД начал работать не реактивно, а активно. Они начали формировать определенные вопросы в повестку дня. И эта история с трехсторонней контактной группой вселила очень большую энергию, когда Украина показала, что в «ЛНР» и «ДНР» есть люди с российскими паспортами, и Украина готова разговаривать с украинцами с той стороны, а не с россиянами. Многое сделано. Разумеется, люди хотят, чтобы война прекратилась, но для дипломатии иногда надо сделать 10 тыс. шагов, чтобы прийти к финалу. И эти шаги положительные для усиления позиции Украины», - отметил Кучухидзе.

Напомним, во время Совета безопасности ООН российский представитель заявил, что без отмены санкций нельзя говорить о глобальном прекращении огня. В то же время спикер украинской делегации в ООН Олег Николаенко отметил, что ранее Россия заявляла о прекращении санкций только в контексте борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" ответил на обвинения России в срыве переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.