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Тимошенко озвучила рецепт успешных переговоров по Донбассу Политик отметила, что за последний год на Донбассе погибло больше людей, чем в 2018-м

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости принципиально нового формата переговоров относительно мирного урегулирования на Донбассе.

В эфире "Украина 24" Тимошенко заявила, что в основу переговоров должен лечь Будапештский меморандум (подписанный, напомним, лидерами Украины, Великобритании, США и России - Ред.), поскольку Минские соглашения показали свою неэффективность.

"Сколько бы ни пересаживались там (в Минске - ред.) – это абсолютно ни о чем. Шесть лет пересаживаются в Трехсторонней контактной группе, собирают совещания, разбирают совещания, а мира нет. У нас за последний год погибло больше людей, чем в 2018 году. Нам нужно просто по-другому к этому подходить. Надо переходить к Будапештскому формату, делать все, чтобы перед Украиной выполнили гарантии", - заявила Тимошенко.

По ее словам, Украине "надо в сильном переговорном процессе вернуться к справедливому миру".

"Сейчас такой момент серьезный, что во время коронавируса рушатся экономики, финансовые системы, сейчас экономические санкции приобретают особую болезненность. И сейчас такое время, когда надо проводить принципиально новые переговоры, и мы можем получить мир и территориальную целостность, в том числе в обмен на санкции. А у нас ничего не делается", - добавила лидер "Батькивщины".

Напомним, президент Владимир Зеленский повысил статус украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошел вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители оккупированных территорий должны войти в состав украинской делегации на переговорах по Донбассу.

Напомним, ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире канала "Украина 24", что Украина в условиях эпидемии коронавируса должна активизировать усилия по прекращению огня в Донбассе и отводу войск.