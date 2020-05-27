20:23, Сегодня

Тимошенко рассказала об участии "Батькивщины" в выборах мэра Киева Политик заявила о необходимости создания сильной коалиции в столице

Партия "Батькивщина" ведет диалог с мэром Киева Виталием Кличко относительно возможного сотрудничества на выборах киевского городского головы.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя возможное участие политсилы в выборах в столице.

"Мы ведем дискуссию с господином Кличко, обсуждаем наше возможное сотрудничество, и еще достаточно далеко до выборов, еще есть время, мы будем определяться", - рассказала Тимошенко.

На вопрос, возможна ли координация действия с действующим мэром Киева, она ответила:

"Я считаю, что в Киеве нужно делать сильную коалицию, которая не будет подвластна внешнему управлению и которая будет реально воплощать в жизнь то, что нужно киевлянам. И мы такую ​​коалицию ищем. Надо объединяться, создавать национальную политическую армию, чтобы избавиться от всех этих зависимостей и начать строить Украину по-настоящему, а не фейково, как это происходит в последние годы".

Напомним, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил в эфире канала "Украина 24", что надеется выиграть выборы мэра Киева, кем бы ни были конкуренты.