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"Остановим немедленно": Тимошенко сделала заявление насчет резонансного закона Лидер "Батьківщини" анонсировала решительные действия после завершения карантина

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "Украина 24" заявила о намерении добиться отмены закона о рынке сельскохозяйственной земли в Украине через Конституционный суд и всеукраинский референдум.

"Есть закон о референдуме 90-х годов. Верховный суд постановил, что он действует. Как только завершится коронавирус, эпидемия и все остальное, наша команда выходит к людям и мы будем организовывать проведение референдума по народной инициативе против распродажи сельскохозяйственной земли. Я убеждена, что люди на этом референдуме свою волю выразят", - отметила лидер "Батьківщини".

Также она напомнила, что 48 депутатов Верховной Рады обжаловали закон о рынке земли в Конституционном суде, равно как и некоторые другие законы, в частности, скандальный "антиколомойский".

"Если Конституционный суд признает неконституционным закон о распродаже сельскохозяйственной земли, о, по сути, государстве в государстве на базе Национального банка для внешнего управления, если КС признает нелегитимными наблюдательные советы - а мы все эти представления в Конституционный суд сделали - если КС признает незаконным принятие решений об отмене запрета на приватизацию стратегических объектов, все эти законы будут остановлены, категорически и немедленно. Мы над этим работаем", - подчеркнула она.

Напомним, ранее лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24" назвала шесть тактических шагов для спасения Украины от кризиса.