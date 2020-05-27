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Надо показать результат – политолог о конфликте Венедиктовой и САП В июне должны заслушать отчет Венедиктовой о результатах работы, до этого надо показать, кто виноват

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал скандал с критикой генерального прокурора Ирины Венедиктовой в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Вывод первый: если не будут названы виновные за отсутствие результатов, посадок, приговоров - то будут обвинять Венедиктову, уже в СМИ распространяются слухи, что якобы в июне заслушают ее отчет о результатах работы, до этого отчета надо показать, кто виноват. Второе - смена руководства в САП и НАБУ произойдет, но должны быть основания, по САП есть обращение Венедиктовой в парламент о назначении комиссии, а осенью заканчивается срок полномочий САП», - отметил Фесенко.

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По его словам, большинство уголовных дел в Украине расследуются годами.

«Единственное доведенное до конца дело - по обвинению в госизмене Януковича, все остальные расследуется годами. Дела Насирова и Мартыненко давно направлены в суд, так что претензии еще и к судебной системе. Как только был создан Антикоррупционный суд - расследование по Насирову ускорилось, до этого два года читали обвинение», - подчеркнул политолог.

Отметим, одной из главных тем последних дней в Украине стали обвинения генпрокурора Ирина Венедиктовой в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры о бездеятельности и не надлежащем выполнении служебных обязанностей. В ответ прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором отметили, что генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, а также опровергли заявления Венедиктовой относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.