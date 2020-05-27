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Закон о референдуме: Стефанчук рассказал, как будут голосовать ОРДЛО и Крым Первый вице-спикер раскрыл детали резонансного законопроекта

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", что закон о референдуме в Украине будет предусматривать возможность голосования для жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Отвечая на вопрос, как будут участвовать жители оккупированных территорий в референдумах, Стефанчук отметил:

"По поводу вопросов привлечения – мы предполагаем определенный механизм. Правда, он касается вопросов инициации референдума с привлечением интернет-технологий. У нас прописано в законодательстве, в этом проекте закона, возможность инициации и возможность поддержки благодаря голосованию через интернет. Мы сейчас работаем над этой платформой".

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В то же время, первый вице-спикер выразил убеждение, что вопрос решится "путем того, что эти люди вернутся в Украину".

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Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире канала "Украина 24" объяснил, зачем Украине закон о референдуме, и рассказал о его подготовке.