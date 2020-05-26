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В Раде готовят новый закон о люстрации: подробности от Стефанчука Человек должен нести ответственность только за совершенное им деяние

Первый заместитель председателя Верховной Рады, нардеп из фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о разработке законопроекта о люстрации в Украине.

«Сейчас Минюст занимается законопроектом о люстрации. Как только он появится, мы его посмотрим. Я эту ситуацию оцениваю исключительно как юрист, я глубоко убежден, что в предыдущей редакции закона о люстрации заложено много мин, которые свели на нет стремления по очистке власти. Потому что был нарушен основной принцип - и это отмечает ЕСПЧ - индивидуальности от ответственности. То есть человек должен нести ответственность только за совершенное им деяние», - подчеркнул нардеп.

По его словам, Рада не будет откладывать голосование этого законопроекта.

«Давайте дождемся законопроекта Министерства юстиции, потому что это их парафия. И тогда уже его рассмотрим и дадим свою позицию в парламенте - качества или не качества этого закона. Как только входит законопроект в Раду - минимум месяц для того, чтобы он был принят. Мы не будем откладывать его рассмотрение - потому что это вопрос о правах человека. И вообще, политика президента Зеленского - о правах человека», - отметил Стефанчук.

Напомним, Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который сужает круг лиц, подпадающих под люстрацию.

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла Закон «Об очищении власти» (люстрации). Законом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины «Об очищении власти», находятся 893 человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занимаемых должностей в Коммунистической партии до 1991 года.