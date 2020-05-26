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В "Слуге народа" назвали реформу номер один для Украины Если нет доверия к судам, нет доверия к государству, отметил Руслан Стефанчук

Украине нужно вернуть доверие людей к судебной системе, для этого необходима судебная реформа.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, избранный от партии "Слуга народа".

"Это реформа номер один. Если нет доверия к судам, нет доверия к государству. Тогда сюда не идет инвестор, тогда отсюда едут граждане. Основным месседжем программы Владимира Зеленского было то, чтобы судебная власть почувствовала себя властью... Это вопросы, связанные с перезагрузкой Высшего совета правосудия, с Высшей квалификационной комиссией судей, чтобы нормальный набор в суды был, чтобы туда заходили люди, имеющие соответствующие компетенции, соответствующий уровень этических и моральных вопросов", - рассказал Стефанчук.

По его словам, власть "много шагов делает в этом направлении".

"Этот вопрос надо решить комплексно, так как результат деятельности власти на протяжении 28 лет привел к тому, что сегодня в Украине существует, в том числе благодаря решение Конституционного суда, два Верховных суда - один Верховный суд, второй Верховный суд Украины. Надо это решить. В комитете правовой политики наработан механизм выхода по этому вопросу", - сказал первый вице-спикер.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире "Украина 24" рассказал также, зачем Украине закон о референдуме.