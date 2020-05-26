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Важное обещание Зеленского: Стефанчук рассказал, зачем Украине закон о референдуме Вице-спикер сообщил, на каком этапе находится подготовка закона

Закон о референдуме в Украине является ключевым пунктом в программе власти, без него украинцы не смогут реализовать себя как высшего суверена в своем государстве

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Программа президента Владимира Заленского разбита на блоки. Первый блок - народовластие. В этом блоке первый закон, который мы внесем - о народовластии. Это не один закон, и он состоит из нескольких этапов. Первый этап - создание законопроекта об украинском референдуме", - заявил он.

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Вице-спикер напомнил, что в Украине закон о референдуме был принят в 1991 году.

"Потом была принята Конституция 1996 года, которая по-другому урегулировала этот вопрос. В 2012 году был принят новый закон о всеукраинском референдуме, а в 2018 году Конституционный суд его отменил. Результат этого один - на 28 году независимости Украина не имеет фундаментального законодательного акта, регламентирующего реализацию права народа на определение себя как высшего суверена в своем государстве", - отметил он.

По словам Стефанчука, текст нынешнего закона о референдуме был подготовлен еще в октябре, но сейчас он проходит стадию обсуждения в обществе и в экспертной среде.

Напомним, ранее политолог Максим Джигун в эфире канала "Украина 24" объяснил, своевременно ли в Украине поднимать вопрос закона о референдуме.