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Турборежим закончился - в "Слуге народа" объяснили, что изменилось в Раде Сегодня выстраивается настоящая стратегия работы Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады, нардеп из фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о первых девяти месяцах работы нынешнего состава парламента.

«Когда парламент обновился и начал работу 29 августа 2019 года, был первый этап, который я назвал бы этапом парламентского романтизма, когда казалось, что все возможно - тот период был назван «турборежимом». Мы действительно очень много реформ сделали», - отметил нардеп.

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Нынешнюю работу украинского парламента он назвал «этапом переосмысления».

«Сюда бы я включил несколько нюансов. Первый - вопрос, связанный с коронавирусом, потому что он очень замедлил все вопросы, связанные с принятием законодательных актов. Второй - это глубокая аналитика по отдельным вопросам, отдельных законопроектов, которые были приняты или находятся на рассмотрении в парламенте. 9 месяцев - это период, когда мы выстраиваем настоящую стратегию работы единого законодательного органа», - подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не идет на карантин из-за заболевшего депутата фракции. Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

Член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп Ольга Стефанишина в эфире "Украина 24" назвала единственный способ остановить коронавирус в Украине.