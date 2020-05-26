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Это дело российских спецслужб — Ляшко о пленках "Порошенко-Байдена" Лидер Радикальной партии рассказал, почему нельзя было публиковать записи разговоров экс-президента

О записи разговоров якобы Петра Порошенко и Джо Байдена и о том, почему их нельзя обнародовать, высказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Обнародовать разговоры президента — это преступление. Я — президент, я веду разговоры с международными лидерами. Это конфиденциальная секретная информация. От этих разговоров зависит судьба моей страны, стратегическое партнерство, судьба солдат на фронте и многие другие вопросы. Если ты хочешь построить сильное государство, ты должен работать системно, заботиться о национальных интересах и государственной безопасности, по которой главный приоритет — это жизнь и здоровье граждан Украины, которую ты возглавляешь. Поэтому президентские разговоры не должны предаваться гласности априори. Можете представить обнародования разговора Путина с китайским лидером. Они бы нашли лучших следователей, которые обнаружили, кто это сделал. Я считаю, главное — выяснить, как вышли эти разговоры, так же как и разговоры в кабинете Гончарука. Если бы в моем президентском кабинете записывали, я бы из-под земли достал и посадил в тюрьму, потому что речь идет о безопасности украинцев", — заявил он.

Также Ляшко предположил, кто может стоять за обнародованием этих пленок.

"Насчет обнародования пленок — я абсолютно уверен, что это работа российских спецслужб. У меня масса факторов и оснований так думать и говорить, начиная от того, как это обнародовалось, где это обнародовалось, с какими акцентами и как это шло. Украина в состоянии войны с Россией, российские спецслужбы не спят. Благодаря поддержке США Украина до сих пор живет и имеет независимость. Вопросы стратегического сотрудничества США и Украины — вопрос выживания Украины и залог победы в противостоянии с Россией. Украина должна избегать любого вмешательства во внутренние выборы в США", — сказал он.

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Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Из-за этих записей Офис генпрокурора завел на Порошенко дело о "госизмене".