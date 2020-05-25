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Саакашвили объяснил, почему не стал вице-премьером Политик утверждает, что против него провели пиар-кампанию за огромные деньги

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире "Украина 24" заявил, что коррумпированные украинские элиты выделили огромные деньги, чтобы помешать ему стать вице-премьер-министром Украины.

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время - вставят свои пять копеек", - отметил политик.

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По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"Зеленский для них уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже - даже на должности, на которой никого невозможно посадить", - заявил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24" также рассказал о своих задачах на посту главы исполнительного комитета Совета реформ.