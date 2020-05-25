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Зеленский сделал рискованный шаг — Саакашвили о своем назначении Глава исполнительного комитета Совета реформ рассказал, кто и почему был против его назначения

О цели своего назначения рассказал глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"У меня было несколько встреч с Зеленским, в том числе после моего назначения. Президент действительно хочет изменений, иначе бы он меня не назначил. С его стороны это был рискованный шаг, потому что все советовали против этого. Вчера мы заходили в соседнее кафе, и они сказали, что у них недавно было застолье таможенников, и они говорили: "Давай хоть в последний раз за стол сядем, потому что Саакашвили будут поручать реформы таможни, и скоро не за что будет жрать", — поделился он.

Политик считает, что его назначение поможет помешать чиновникам наживаться из бюджета

"Таких людей много, у которых кормушки. И то, что они о моем назначении узрели для себя опасность, дает мне надежду, что если у них с этим проблемы, то надо их усугублять, чтобы снять проблемы у людей", — сказал он.

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Саакашвили привел в пример игорный бизнес, на легализации которого хотят нажиться коррупционеры. Он заявил, что вместе с президентом будет этому противостоять.

"Мы предлагали сделать все в законных рамках, и чтобы государство получало деньги от этого. В свое время под натиском Путина игорный бизнес в Украине запретили. В результате государство потеряло как минимум 50 млрд долларов, черные бизнесмены получили их себе в карман, все это работает бесконтрольно, и так далее. Сейчас мы это все убираем с улиц. Это огромный бизнес, с которого государство может получить до 500 млн долларов, но по законопроекту, который сейчас проник в парламент, государство опять получит всего 30-40 миллионов. Остальное уйдет в кормушки. Поэтому они создают комиссию. Каждая комиссия, которая есть в Украине, коррумпирована. Я принес это все президенту, и его реакция была моментально все это остановить. Ситуация очень простая: прошла халява!" — заявил Саакашвили.

Ранее депутат из "Слуги народа" высказывался о том, нужно ли разрешать игорный бизнес в Украине.