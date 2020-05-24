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Депутат "Слуги народа" заразился коронавирусом — как будет работать фракция Депутат Евгения Кравчук рассказала, пойдет ли фракция "Слуга народа" на изоляцию из-за заболевшего депутата

"Слуга народа" не идет на карантин из-за заболевшего депутата фракции. Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Юрий Аристов действительно заболел, к счастью, его симптомы несложные. Фракция наша не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом, 71 человек сдали ПЦР-тесты, это не только депутаты, а и сотрудники аппарата Рады. Все результаты негативные, новых случаев не зафиксировано", — сообщила она.

Кравчук рассказала, как фракция планирует работать в ближайшее время.

"Следующая неделя — работа с избирателями, и мы получили необходимые разъяснения санитарного врача. Фактически на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом. С 2 июня Верховная Рада должна вернуться к работе, есть календарный план, будем наблюдать и рассчитывать, что парламент заработает. На работу комитетов и разработку законопроектов это никак не повлияет, они работают в онлайн-режиме", — сказала депутат.

Напомним, 23 мая стало известно, что глава бюджетного комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заразился коронавирусом.

Ранее член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп Ольга Стефанишина в эфире "Украина 24" назвала единственный способ остановить коронавирус в Украине.