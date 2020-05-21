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Скандальный "Слуга народа" уверен, что выиграет выборы мэра Киева Нардеп Николай Тищенко рассказал, следит ли за другими претендентами на пост столичного городского головы

Депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который стал фигурантом скандала с его рестораном "Велюр", работавшим во время карантина, рассказал в эфире канала "Украина 24", что надеется выиграть выборы мэра Киева, кем бы ни были конкуренты.

"Я не слежу за теми людьми, кто выставляет свои кандидатуры на пост мэра Киева. Я скажу так: я не просто иду на выборы мэра, если Владимир Александрович доверит мне почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, я выиграю выборы", — сказал он.

На вопрос, поддерживает ли его глава Офиса президента Андрей Ермак в выдвижении в мэра, Тищенко ответил:

"Странное заявление. Я бы сказал, что это фейк, у нас демократические отношения в команде, бывают большие дискуссии, мы сильно отличаемся от всего того, что было в Украине".

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