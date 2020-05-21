20:08, Сегодня

Идея нормальная — нардеп с Донбасса о решении Зеленского Депутат Муса Магомедов рассказал об идеях в правительстве относительно переговоров по Донбассу

О расширении делегаций в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске высказался народный депутат Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"Повышение представительства в ТКГ, привлечение переселенцев – идея нормальная. Мы встречались с Резниковым, и много интересного он рассказал. Были и другие идеи, их пришлось отложить, там были определенные подводные камни, были предложения включить в переговорный процесс депутатов, это решение было отодвинуто, и под этим тоже есть своя подоплека. Нужно пробовать все пути, которые могут привести к миру, и сейчас очередная попытка изменить формат, возможно, что-то даст", — сказал он.

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Также Магомедов отметил, что переговоры продвигаются довольно трудно, хотя многие украинцы ожидали большего.

"Путин тяжелый переговорщик. Прошел год президентского срока, обещание мира Зеленским было частью предвыборных обещаний, и поддержка жителей востока была обеспечена этими заявлениями. К сожалению, скорость, с которой процесс двигается, недостаточная, надеюсь, что будет лучше", — сказал он.

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Как известно, президент Владимир Зеленский предложил расширить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. В нее вошли заместители министров и главы некоторых комитетов в Верховной Раде.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире канала "Украина 24" ответил на обвинения России в срыве переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.