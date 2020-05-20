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Выстрел себе в ногу - замглавы МИД о новом плане России в ООН Евгений Енин объяснил, как удалось помешать планам Кремля в ООН

Инициатива России о проведении в Совете безопасности ООН неформальной видеоконференции с жителями оккупированного Крыма станет для Кремля "выстрелом себе в ногу".

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Замглавы МИД напомнил, что Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Крыму.

"Тогда международное сообщество решительно осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушение прав человека. И чтобы хоть как-то исправить свой медийный и политический провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, чем воспользоваться аналогичной формулой, которая была задействована Украиной и ее партнерами, и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил он.

По словам Енина, было заранее известно о приглашении российской стороной к дискуссии представителей гражданского общества и СМИ Крыма, а также о намерениях пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции.

"Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Поэтому, по моему мнению, Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу, мы не услышим там ничего нового... Во-первых, россияне или их актеры зачитают очередную мантру об очередном "воссоединения крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, которые нам давно известны - что Крымский полуостров временно оккупирован, Россия - государство-оккупант, и оккупационная власть должна прекратить нарушение прав человека", - подчеркнул он.

Отметим, что Российская Федерация заявила о намерении 21 мая провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. За день до этого США и международные партнеры Украины обратились к Кремлю с требованием вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Енин также заверил, что МИД работает над кейсами против России в международных судах в полном объеме.

"Ни один процесс не приостановлен, все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя. Наша команда на сегодняшний момент работает на отлично. Буквально до конца этой недели, а именно 22 мая, мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против РФ по делу против незаконного задержания трех кораблей ВМСУ и 24 членов их экипажей... Мы на максимальном уровне будем требовать компенсации ущерба нашим морякам - как материальной, так и морального ущерба", - заявил чиновник.

Напомним, ранее историк Украинского института национальной памяти Максим Майоров в эфире канала "Украина 24" назвал геноцидом политику России в отношении крымских татар.