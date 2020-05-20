Коронавирус в Раде: в "Слуге народа" рассказали, когда возобновят заседания

В парламенте проверят десятки депутатов, которые контактировали с больным

Коронавирус в Раде: в "Слуге народа" рассказали, когда возобновят заседания

Верховная Рада Украины уже через неделю сможет возобновить свою работу, прерванную из-за коронавируса COVID-19 у депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Это не полноценное возвращение к карантинному режиму (ситуация с заболеванием нардепа - ред.), это фактически замена пленарных заседаний завтра и послезавтра - это полтора дня - на работу в комитетах. Следующая неделя не должна быть пленарной по календарному плану. Поэтому здесь ничего не меняется, и мы рассчитываем до конца следующей недели завершить процедуру тестирования на коронавирус тех, кто контактировал с депутатом из "Батькивщины", - сообщила она.

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"Этот депутат присутствовал на заседании аграрного комитета, он один из крупнейших в ВР - 30 человек. Им также рекомендовано пойти на самоизоляцию. Поэтому это уже будет немного некорректно по отношению к коллегам, если будут другие депутаты рассматривать какие-то законопроекты, а не будет полностью фракции "Батькивщина" и одного из комитетов. Я надеюсь, мы догоним все пропущенные дни, и уже через неделю Рада вернется к пленарному режиму и мы рассмотрим законопроекты, которые актуальны", - отметила представительница "Слуги народа".

Отметим, 19 мая стало известно, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам аграрной политики Олег Мейдич.

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Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан ранее сообщил в эфире "Украина 24", что Верховная Рада Украины готовит ряд инициатив по защите людей и бизнеса от последствий экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом.

Источник Украина 24 Теги коронавирус Верховная Рада Слуга народа Евгения Кравчук