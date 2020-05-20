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Коронавирус в Раде: в "Слуге народа" рассказали, когда возобновят заседания В парламенте проверят десятки депутатов, которые контактировали с больным

Верховная Рада Украины уже через неделю сможет возобновить свою работу, прерванную из-за коронавируса COVID-19 у депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Это не полноценное возвращение к карантинному режиму (ситуация с заболеванием нардепа - ред.), это фактически замена пленарных заседаний завтра и послезавтра - это полтора дня - на работу в комитетах. Следующая неделя не должна быть пленарной по календарному плану. Поэтому здесь ничего не меняется, и мы рассчитываем до конца следующей недели завершить процедуру тестирования на коронавирус тех, кто контактировал с депутатом из "Батькивщины", - сообщила она.

Кравчук объяснил, почему решили сделать перерыв именно на полтора дня.

"Этот депутат присутствовал на заседании аграрного комитета, он один из крупнейших в ВР - 30 человек. Им также рекомендовано пойти на самоизоляцию. Поэтому это уже будет немного некорректно по отношению к коллегам, если будут другие депутаты рассматривать какие-то законопроекты, а не будет полностью фракции "Батькивщина" и одного из комитетов. Я надеюсь, мы догоним все пропущенные дни, и уже через неделю Рада вернется к пленарному режиму и мы рассмотрим законопроекты, которые актуальны", - отметила представительница "Слуги народа".

Отметим, 19 мая стало известно, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам аграрной политики Олег Мейдич.

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан ранее сообщил в эфире "Украина 24", что Верховная Рада Украины готовит ряд инициатив по защите людей и бизнеса от последствий экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом.