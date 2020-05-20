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"Таких пресс-конференций еще не было": Кравчук дал оценку Зеленскому По мнению Кравчука, Зеленский многому научился

Первый президент Украины Леонид Кравчук похвалил нынешнего главу государства Владимира Зеленского за пресс-конференцию, посвященную году у власти.

Комментируя мероприятие в эфире канала "Украина 24", Кравчук отметил, что "таких пресс-конференций во времена независимости Украины еще не было".

"Мы привыкли, что президент начинает с достижений, позитивов, а дальше президент ведет себя как вождь. Зеленский начал сразу с вопросов без предисловия. Чувствовал себя уверенно, взвешенно. Пресс-конференция была искренней. Президент многому научился, но учиться надо постоянно. У Зеленского такой стиль, он не хочет сначала читать лекцию, где все излагается. Нет нужды сейчас читать лекции. Поэтому он пошел по линии ответов, чтобы на это максимально использовать время", - заявил первый президент.

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Напомним, ранее политолог Игорь Рейтерович в эфире канала "Украина 24" рассказал, может ли президент Владимир Зеленский пойти на второй срок.