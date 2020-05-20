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Почему Зеленскому удается не все - нардеп назвал причины По словам депутата, власть оказалась не готова к "заскорузлой системе"

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в эфире канала "Украина 24", комментируя пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, рассказал, что сейчас поддержка главы государства высока, однако власть оказалась не готова к смене системы.

"Президент четко сказал, что политик может баллотироваться на высокую государственную должность только если имеет высокую поддержку народа. Сейчас за Зеленского готовы голосовать в первом туре на 10% больше, чем год назад. Он сейчас выиграл бы у любого политика. С легитимностью и поддержкой здесь все у него в порядке", - сказал Потураев.

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Депутат задался вопросом, хватит ли четырех лет каденции Зеленского, чтобы он "успел сделать все, что хочет он и хотят украинцы".

"Несмотря на то, что в нашей команде много опытных людей, мы не были готовы к тому, что система заскорузлая, негибкая, что она не готова реагировать быстро, что она коррумпирована. Если на верхних ступенях мы знаем, что делать, то на среднем и низовом уровне много коррупции, и многое нужно сделать, чтобы преодолеть ее", - сказал депутат.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович заявил, что Зеленский может пойти на второй срок, если его рейтинги покажут хорошие шансы на победу в выборах.