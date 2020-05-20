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Политолог назвал главное условие для успеха пенсионной реформы Зеленского Пенсионная система сейчас сильно нагружена по всему миру, отметил Тарас Загородний

Пенсионную реформу в Украине нужно было вводить еще 20 лет назад, но ее успех зависит только от стабильности украинской экономики. Об этом заявил в эфире "Украина 24" политолог Тарас Загородний, комментируя пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая заявил, что Министерство социальной политики в ближайшее время представит проект пенсионной реформы, а также пообещал дополнительные выплаты пенсионерам старше 75 лет.

Как отметил Загородний, только с нормально работающей экономикой можно говорить о повышении пенсий в Украине.

"Пенсионное обеспечение - проблема не только Украины, но и всех стран. Пенсионная система сильно нагружена сейчас по всему миру, потому что продолжительность жизни значительно увеличилась во всех странах, а количество людей, которое обеспечивает всех пенсионеров, не такое большое. Украина тоже столкнулась с такой проблемой. У нас реформирование пенсионного обеспечения должно было проходить еще 20 лет назад. Было понятно, что из-за плохой демографии мы столкнемся с такой проблемой", - рассказал он.

Эксперт напомнил, что Зеленский на пресс-конференции разделял вопрос повышения выплат для тех, кому за 80, и следующий этап пенсионной реформы.

"Но нужно понять, что второй уровень пенсионного накопления может обеспечить только постоянно работающая диверсифицированная экономика, где происходят постоянные кризисы и девальвация гривни относительно доллара. Если будет нестабильная валюта и нестабильная экономика, граждане будут уходить от уплаты в накопительную систему, потому что они не будут знать, сколько будет стоить гривня через 20 лет", - пояснил Загородний.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 12 мая заявил в эфире "Украина 24", что в госбюджете в ближайшие недели закончатся деньги на социальные выплаты.