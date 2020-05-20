Политолог назвал главное условие для успеха пенсионной реформы Зеленского

Пенсионная система сейчас сильно нагружена по всему миру, отметил Тарас Загородний

Политолог назвал главное условие для успеха пенсионной реформы Зеленского

Пенсионную реформу в Украине нужно было вводить еще 20 лет назад, но ее успех зависит только от стабильности украинской экономики. Об этом заявил в эфире "Украина 24" политолог Тарас Загородний, комментируя пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая заявил, что Министерство социальной политики в ближайшее время представит проект пенсионной реформы, а также пообещал дополнительные выплаты пенсионерам старше 75 лет.

Как отметил Загородний, только с нормально работающей экономикой можно говорить о повышении пенсий в Украине.

"Пенсионное обеспечение - проблема не только Украины, но и всех стран. Пенсионная система сильно нагружена сейчас по всему миру, потому что продолжительность жизни значительно увеличилась во всех странах, а количество людей, которое обеспечивает всех пенсионеров, не такое большое. Украина тоже столкнулась с такой проблемой. У нас реформирование пенсионного обеспечения должно было проходить еще 20 лет назад. Было понятно, что из-за плохой демографии мы столкнемся с такой проблемой", - рассказал он.

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Эксперт напомнил, что Зеленский на пресс-конференции разделял вопрос повышения выплат для тех, кому за 80, и следующий этап пенсионной реформы.

"Но нужно понять, что второй уровень пенсионного накопления может обеспечить только постоянно работающая диверсифицированная экономика, где происходят постоянные кризисы и девальвация гривни относительно доллара. Если будет нестабильная валюта и нестабильная экономика, граждане будут уходить от уплаты в накопительную систему, потому что они не будут знать, сколько будет стоить гривня через 20 лет", - пояснил Загородний.

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Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 12 мая заявил в эфире "Украина 24", что в госбюджете в ближайшие недели закончатся деньги на социальные выплаты.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский пенсия