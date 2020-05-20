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Чего хочет Путин - экс-министр дал совет для переговоров по Донбассу Одно дело - говорить с Путиным, и это необходимо; другое дело - это артикулировать позицию Украины без стратегии

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о необходимости переговоров в различных форматах по вопросу войны на Донбассе.

«Сейчас проводится много саммитов онлайн по ситуации на Донбассе. Некоторые хуже, некоторые более результативные. Но вопрос в том, что Путин сегодня не готов идти вперед без того, чтобы получать критические для него вещи - и он не хочет одновременно избавиться от влияния на Украину. Здесь надо провести четкую линию: одно дело - говорить с Путиным, и это необходимо; другое дело - это артикулировать позицию Украины без стратегии», - отметил экс-министр.

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По его словам, Путин играет на то, чтобы смягчить санкции против России - это одна из немногих побед, которую он видит для себя, причем ее можно «продать» за границей и главное - внутри России.

«А что с российской паспортизацией? Я стараюсь всем объяснить, что эта паспортизация вообще меняет всю возможную стратегию реинтеграции Донбасса. А об этом мы будем договариваться или нет? Поэтому встреча (в «нормандском формате» - ред.) конечно нужна. Путин будет ее избегать в ближайшее время, хотя у него ситуация не совсем простая», - подчеркнул Климкин.

Напомним, что президент Владимир Зеленский повысил статус украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошел вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

Украинский дипломат Василий Филипчук в эфире "Украина 24" объяснил решение Зеленского по Донбассу.