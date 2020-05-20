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У Зеленского есть три принципа - политолог о кадровой политике президента В кадровом вопросе срабатывает характер и темперамент Зеленского, считает Владимир Фесенко

Президент Владимир Зеленский в кадровой политике руководствуется тремя основными принципами - доверие, командность и результативность. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко, комментируя пресс-конференцию Зеленского.

"У нас при всех президентах, кто бы ни был, от Кравчука до Зеленского, на ведущие должности, особенно на те, через которые президент осуществляет свою власть и влияние, любой президент назначает тех, кому он доверяет. Вопрос доверия - первоочередной. Назначить чужого человека, которого он не знает, это большой риск, можно ошибиться", - рассказал эксперт.

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По его словам, президент сегодня "признал кадровые ошибки и большие проблемы в кадровой политике".

"Я напомню, когда назначали Луценко генпрокурором, была одна из конфликтных тем, что у Луценко не было высшего юридического образования, даже закон пришлось менять. А тут руководителями СБУ и Генпрокуратуры стали профессиональные юристы. В данном случае фактор образования был соблюден. Относительно частоты изменений - тут, я думаю, срабатывает характер и темперамент Зеленского. Это говорит о его подходе к кадровой политике", - сказал Фесенко.

Политолог подвел итоги кадровых предпочтений президента:

"Для Зеленского в кадровой политике важно доверие. Второй важный момент - совместная командная работа, чтобы не враждовали между собой. Третий важный критерий - результативность. Есть результативность - человек остается и работает. Если президент не видит результата, он расстается даже с теми людьми, которым он доверял".

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 20 мая заявил, что в Украине «кадровый голод».

Напомним, политолог Игорь Рейтерович ранее в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что кадровая политика - "ахиллесова пята" действующей власти.