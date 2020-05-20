16:04, Сегодня

Кадровая политика Зеленского: политолог назвал главный позитив Когда люди после назначений не справлялись, у действующей власти хватало политической воли их снимать и ставить других

Политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала «Украина 24», говоря о сегодняшней пресс-конференции Владимира Зеленского, вспомнил о кадровой политике президента.

«Кадровая политика - это такая ахиллесова пята действующего президента и вообще действующей власти. Но это палка о двух концах. С одной стороны, не хватает профессиональных людей, тех, кто готов брать на себя ответственность. С другой стороны, и это в определенной степени является позитивом - много назначений происходило, и потом мы видели, что люди с этим не справлялись - хватало политической воли этих людей снимать и ставить кого-то другого», - отметил политолог.

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По его словам, в вопросе кадровых назначений надо найти разумное сочетание политической воли и обращать внимание на профессионализм кандидатов.

«Здесь большой простор для маневра, потому что у нас не закончилась еще фрагментация власти, у нас впереди местные выборы, которые могут стать полигоном для того, чтобы эти кадры определить, которые потом будут работать не только на уровне местном, но и на более высоких должностях», - отметил Рейтерович.

Ранее политический аналитик Петр Охотин в эфире канала "Украина 24" посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не брать на себя одного слишком много.