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Второй срок Зеленского: политолог оценил шансы Игорь Рейтерович оценил нынешние рейтинги главы государства

Президент Владимир Зеленский может пойти на второй срок, если его рейтинги покажут хорошие шансы на победу в выборах. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович, комментируя пресс-конференцию Зеленского.

На вопрос о возможности второго срока Зеленского политолог заявил:

"Если об этом будут говорить в дальнейшем, то изменения будут, потому что горизонт этого планирования существенно расширяется. Речь идет уже не о 4 годах, а гипотетически о 9. Это совсем другие цифры, и понятно, что это разные политические силы, окружение президента, команда, которая с ним работает ".

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В то же время Рейтерович отметил, что главе государства рано об этом говорить, потому что "у нас быстро меняется ситуация".

"Я совершенно не исключаю, что через какой-то промежуток времени президент может сделать какое-то другое заявление. Главное - смотреть на рейтинги, он на этом очень много сосредоточивал внимание. Рейтинги ему позволяют о таких вещах сейчас говорить, поскольку у него достаточно высокий уровень именно его личной поддержки. Мы не говорим о власти в целом, там определенные вопросы. А вот у президента он очень высокий. До него ни у кого из президентов такого уровня поддержки не было. Это позволяет ему делать выводы и что-то планировать, понимая, что, возможно, его президентство не закончится тем сроком, который он себе определил с самого начала", - пояснил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что подумает над тем, чтобы баллотироваться на второй срок.

Ранее политический аналитик Петр Охотин в эфире канала "Украина 24" посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не брать на себя одного слишком много обязанностей.