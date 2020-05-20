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Чтобы не заболеть: политолог дал совет Зеленскому Политический аналитик считает, что президент берет на себя слишком много функций и задач

Политический аналитик Петр Охотин считает, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит брать на себя одного слишком много обязательств и задач.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя пресс-конференцию президента, на которой глава государства заявил, что до конца своей каденции "планирует достроить" 25 000 км государственных дорог, хотя сфера дорожного строительства не относится к компетенции президента.

"Зеленский сам на себя берет очень много полномочий, кто работал с большими проектами, понимает, что если нет делегирования и ответственных, то рано или поздно у человека, который все это на себя нагребает, случается перегруз, и он ложится с хронической болезнью", - сказал политолог.

Охотин дал совет президенту "расписать полномочия".

"Я за то, чтобы президенту расписать, кто за что ответственен, и на кого у него какое влияние, потому что сам он всего этого не выдержит. Сейчас он пытается все освятить своим авторитетом, и год (президентского срока - ред.) ему более-менее простили", - сказал эксперт.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что если Владимир Зеленский заболеет коронавирусом COVID-19, он не прекратит выполнять обязанности главы государства.