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Представлять ОРДЛО в Минске могут бывшие мэры и депутаты - подробности от министра Алексей Резников хочет забрать у России монополию на выдвижение переговорщиков

Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу может вести диалог с теми представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, которые являются внутренне перемещенными лицами (живут на подконтрольной Украине территории) и до 2014 года были законно избранными представителями местной власти.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя дискуссии вокруг участия представителей ОРДЛО в переговорах.

"Кто является представителями ОРДЛО, кто их определяет, как могут проходить консультации, согласование, комплекс мер, - Минские соглашения не говорят. Этот значит, что на этом фоне можно искать "новеллы", - заявил вице-премьер.

Как отметил Резников, 6 лет монополия на участие в переговорах в качестве представителей ОРДЛО принадлежала людям от России, которые приезжали в качестве приглашенных.

"Для того, чтобы придерживаться договоренностей, комплекса мер и защиты интересов Украины - мы понимаем, что представлять ОРДЛО могут люди, которые на самом деле имеют к этом отношение. Для нас это в том числе внутренне перемещенные лица. Легитимно это могут быть местные депутаты, или городские головы, которые были избраны до 2014 года", - подчеркнул он.

Резников добавил, что российская сторона отказывается комментировать наличие гражданства РФ у некоторых "представителей Донбасса", которых она продвигает.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников также в эфире канала "Украина 24" ответил на обвинения России в срыве переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.