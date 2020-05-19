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"Даем шанс России принять решение" — вице-премьер о переговорах по Донбассу Вице-премьер-министр рассказал, что будет значить реакция России на инициативу Украины в переговорах по Донбассу

На что был расчет украинской власти при внесении изменений в делегацию в ТКГ, рассказал вице-премьер-министр, замглавы Трехсторонней контактной группы Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

"Главная идея следующая: дать шанс Минскому процессу прийти к более эффективному результату з счет ротации и перезагрузки. Мы даем шанс в том числе Российской Федерации сегодня принять решение: если они играют в игру и Минский процесс для них ширма или хотят, чтобы все шло только на их условиях, то они проигнорируют этот пас", — сказал он.

Резников назвал два варианта возможной реакции России и объяснил, о чем будет говорить то или иное ее действие.

"Если они не будут делать ротацию, то продемонстрируют всему цивилизованному миру, что несерьезно относятся к Минским соглашениям и этому будет дана оценка наших западных партнеров. Если они примут это и проведут ротацию, то люди, которые уже шесть лет в этом процессе... они вообще не способны о чем-то договориться. Это даже на психологическом уровне. У них нарратив такой, что просто сказать "да" на какое-то предложение не могут физически. Поэтому есть возможность просто сделать ротацию", — сказал он.

Ранее Резников рассказал о реакции союзников Украины на предложенное президентом Владимиром Зеленским расширение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.