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Инициативу Зеленского по ТКГ позитивно восприняли союзники – министр Прорыв в переговорах после "нормандской встречи" был только в расширении украинского состава ТКГ

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о реакции союзников Украины на предложенное президентом Владимиром Зеленским расширение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Прорыв относительно переговоров за время после «нормандской встречи» (в Париже – ред.) был только в том, что Украина представила обновленный состав делегации Трехсторонней контактной группы. Это по-разному воспринято в обществе, но, мне кажется, большинство людей воспринимают это позитивно», - отметил Резников.

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Самое главное, по его словам, что к этому позитивно отнеслись партнеры Украины – западные страны и институции.

«Франция и Германия в первую очередь, ОБСЕ в том числе, а как мы помним ОБСЕ – это орган, рожденный многими странами. Мы ожидали зеркальной реакции Российской Федерации, но они в том составе делегации, который был представлен, пока не продемонстрировали свою готовность показывать серьезные намерения на интенсификацию и прорыв в Минском процессе», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что президент Владимир Зеленский повысил статус украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошел вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

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