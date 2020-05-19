В "Слуге народа" рассказали, кому хотят разрешить двойное гражданство

Депутат рассказала, о чем идет речь в законе о двойном гражданстве, и смогут ли его получить граждане России

Закон о двойном гражданстве скоро будет принят парламентом. Об этом заявила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Я уверена, что мы в ближайшее время проголосуем этот законопроект. Его правильное название "Об упрощении получения гражданства для некоторых категорий". Этот законопроект рекомендовал профильный комитет, где глава не из "Слуги народа". Также его поддерживают ассоциации диаспоры, которые еще несколько лет назад выступали с этой инициативой, но тогдашняя власть ее не поддержала.

Но мы хорошо помним инаугурационную речь Владимира Зеленского, и он четко дал сигнал тем украинцам, которые сейчас проживают на других территориях, что будет возможность по упрощенной процедуре получить гражданство Украины", — рассказала депутат.