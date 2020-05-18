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Экс-премьер назвал главную проблему Украины по версии иностранцев Владимир Гройсман сравнил программы действий нынешнего и прошлого Кабмина

В Украине отсутствует преемственность политики, каждая следующая власть начинает деятельность с разрушения того, что делали их предшественники.

Такое мнение высказал в эфире "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, иностранные политики считают это серьезной проблемой Украины.

"Сейчас есть проект, который называется "Большое строительство". Это один в один программа нашего правительства "Капитальный ремонт страны". Те же объекты строятся. Но тут есть, я бы сказал, преемственность – мы оставили определенные дела, и их приняли", - отметил он.

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Именно такой преемственности политики, по его мнению, обычно не хватает Украине.

"Я когда-то разговаривал с одним из серьезных мировых политиков, он мне сказал: знаешь, в чем проблема Украины? В том, что вы начинаете что-то делать, доходите до какого-то предела, потом у вас идет смена власти, приходят новые, они все разрушают, создают что-то новое, и потом другие их сменяют… Вы никогда не доходите до цели, вы всегда шарахаетесь из стороны в сторону. Я с ним согласен", - подчеркнул Гройсман.

Экс-премьер напомнил, что дороги начинало строить правительство Гройсмана:

"Аэропорт «Одесса»: вспомните, капсулы закладывали мы. Мы запустили Фонд инноваций, Фонд энергоэффективности, Новую украинскую школу, Национальную службу здоровья - прототип страховой медицины. Мы начали повышать пенсии, повысили минимальную зарплату. Мы отдали страну в хорошем состоянии" .

Политик отметил, что движение из стороны в сторону - от одного решения к противоположному, работает против Украины и против ее успеха:

"Сегодня главная задача - спасать экономику. И здесь есть несколько аспектов: наладить медицинский сегмент выхода из карантина, решить вопрос уплаты налогов в сторону справедливости и, возможно, отсрочки платежей, упростить доступ к кредитам и поддержать занятость, - сказал Владимир Гройсман. - Я хотел бы завершения тех планов, которые мы начинали - децентрализации, совершенствовани6 пенсионной системы, системы здравоохранения. Я хотел бы, чтобы Украина росла".

Напомним, ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украина 24" рассказал о "суперкризисе", с которым столкнулась Украина.