17:06, Сегодня

Нужно ли разрешать игорный бизнес в Украине — в "Слуге народа" дали ответ Нардеп рассказал, кому можно открыться и платить налоги, а какие виды азартных развлечений надо запретить

Игорный бизнес нужно снова открывать, заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире канала "Украина 24".

"Я понимаю, что нам он (закон — Ред.) нужен, потому что на самом деле игорный бизнес у нас, к сожалению, существовал и тогда, когда был запрещен. Все это надо выводить из тени, пусть платят налоги", — сказал депутат.

При этом он считает, что разрешить откыться можно не всем заведениям.

"Нужно забрать весь этот игорный "мусор", иначе я это назвать не могу — дешевые игральные автоматы, куда ходят школьники, и так далее. Вот это все надо позакрывать. Пусть все будет цивилизованно, как в других странах, — в нормальных отелях и так далее", — сказал он.

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Ранее о том, почему задерживается рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об игорном бизнесе, высказался политолог Владимир Фесенко.