16:36, Сегодня

Почему Рада не голосует за закон об игорном бизнесе — мнение политолога Эксперт рассказал, в чем может быть причина задержки голосования по законопроекту об открытии казино

О том, почему задерживается рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об игорном бизнесе, высказался политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Речь идет о втором чтении, по этому проекту были споры. И сейчас, я думаю, происходят согласования проблемных вопросов и противоречий вокруг этого закона. Это мне напоминает ситуацию с земельной реформой и рынком земли. Тот закон тоже перед вторым чтением согласовывали, например, объем земли, разрешенный на покупку-продажу, вопрос, когда начнет работать рынок земли, и так далее", — сказал он.

Фесенко рассказал, что именно могут согласовывать в законе об игорном бизнесе.

"В данном случае похожая ситуация — вопросы в том, какие заведения можно открывать, на каких условиях, кто как будет контролировать. Все эти детали нужно согласовать. Это очень непростой законопроект, и вокруг него происходит некая борьба интересов", — сказал он.

Ранее политолог объяснял, что важно учитывать при рассмотрении закона о референдуме.