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Нужен ли Украине референдум: политолог рассказал о рисках Политолог объяснил, что важно учитывать при рассмотрении закона о референдуме

О том, своевременно ли в Украине поднимать вопрос закона о референдуме, объяснил политолог Максим Джигун в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос референдума был актуальным на протяжении всех лет независимости Украины. Мы помним, сколько раз пытались инициировать этот процесс. В то же время использование референдума должно быть очень осторожным и выверенным, так как мнение общества и большинства не всегда является компетентным и правильным. Законодательно инициировать вопрос референдума важно, и перечень вопросов, который может на нем обсуждаться, должен быть очень выверенным с точки зрения соблюдения вопросов национальной безопасности и других важных факторов. но, конечно, украинцы имеют право выражать свое мнение, это движение в нужном направлении", — сказал он.

Политолог уточнил, что бывали случаи, когда успешными были как раз решения, которые вряд ли бы поддержало большинство.

"Много политиков мирового уровня, которые имеют большие достижения в своей деятельности, принимали решения, которые были непопулярны, но приносили нужный результат", — сказал он.

18 мая состоится второе публичное обсуждение "Всеукраинский референдум: открытый диалог с гражданами".

22 апреля первый заместитель председателя Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук в ходе экспертного обсуждения законопроекта сообщил, что законопроект о всеукраинском референдуме намерены зарегистрировать в Верховной Раде после окончания карантина. В документе, кроме прочего, предлагается ввести возможность отмены принятых парламентом законов на всеукраинском референдуме.

Ранее в "Слуге народа" назвали главную особенность будущих местных выборов.