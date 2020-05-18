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"Сейчас не время" — депутат из "Слуги народа" о законе, о котором просил Зеленский Закон о двойном гражданстве депутаты хотят отправить в комитет на доработку

О судьбе законопроекта о двойном гражданстве рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24".

"Думаю, мы в своей фракции будем настаивать на том, чтобы отправить этот закон повторно на первое чтение в комитет. Это нужно сделать по процедуре — он должен быть вынесен в зал на голосование, проголосован и отправлен. По моему личному мнению, этот закон наберет необходимое количество голосов. Я согласна со всеми, кто говорит, что сейчас это несвоевременно. Когда у нас идут боевые действия на востоке, будет идти подготовка к местным выборам. Все манипуляции с гражданством могут быть восприняты как такие, которые могут повлиять на результат выборов, никто этого не хочет", — сказала она.

Депутат считает, что несмотря на то, что президент призывал рассмотреть законопроект о двойном гражданстве №2590., его не стоит принимать до местных выборов.

"Да, этот законопроект — инициатива президента. Но вопрос двойного гражданства — это такой вопрос, который вызывает дискуссию, разъединение. Поэтому если он будет отправлен на доработку в комитет, другие депутаты это поддержат", — сказала она.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" выразил уверенность, что "антиколомойский закон" будет обжалован в Конституционном суде.