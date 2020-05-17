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В "Слуге народа" назвали главную особенность будущих местных выборов Народный депутат Александр Качура рассказал, почему могут не состояться местные выборы и как их будут проводить

Местные выборы осенью обязательно проведут, несмотря на вероятность вспышки коронавируса. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Местные выборы в октябре пройдут стопроцентно. Невозможно перенести выборы, поскольку дата указана в Конституции. Есть два основания, чтобы перенести выборы: введение чрезвычайного положения и голосование за изменения в Конституцию 300 голосами депутатов. Ни первый, ни второй вариант не является реалистичным, выборы однозначно будут, по новому избирательному законодательству по открытым спискам и так далее", — сказал он.

В то же время депутат отметил, что следующие местные выборы могут стать первыми в Украине без встречи избирателей с кандидатами.

"Даже если будут какие-то карантинные меры, они позволят людям проголосовать с соблюдением дистанции и так далее. Возможно, будут большие очереди, но ... На самом деле, это могут быть первые выборы, которые пройдут без встречи избирателей с кандидатами", — сказал он.

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