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Качура: Некоторые нардепы покупали аппараты ИВЛ себе домой Депутат от "Слуги народа" сделал заявление насчет своих коллег

Некоторые депутаты покупали себе аппараты искусственной вентиляции легких, рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Переходим в нормальный режим работы Рады. Надеюсь, что все граждане будут чувствовать себя, как и народные депутаты. У нас все вылечились. Как-то удается, может повезло, ни для кого не секрет, что много есть состоятельных депутатов. Вы знаете, у нас есть такие депутаты, даже из нашей фракции, которые себе оборудование искусственной вентиляции легких покупали домой", — сказал он.

На уточняющий вопрос ведущей о фамилиях депутатов, которые покупают оборудование ИВЛ, нардеп сказал: "Это стопроцентно, я вам гарантирую, но без фамилий".

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Ранее Качура рассказывал о режиме работы парламента и о том, какие законопроекты рассмотрят депутаты.