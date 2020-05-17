Качура: Некоторые нардепы покупали аппараты ИВЛ себе домой

Депутат от "Слуги народа" сделал заявление насчет своих коллег

Качура: Некоторые нардепы покупали аппараты ИВЛ себе домой

Некоторые депутаты покупали себе аппараты искусственной вентиляции легких, рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Переходим в нормальный режим работы Рады. Надеюсь, что все граждане будут чувствовать себя, как и народные депутаты. У нас все вылечились. Как-то удается, может повезло, ни для кого не секрет, что много есть состоятельных депутатов. Вы знаете, у нас есть такие депутаты, даже из нашей фракции, которые себе оборудование искусственной вентиляции легких покупали домой", — сказал он.

На уточняющий вопрос ведущей о фамилиях депутатов, которые покупают оборудование ИВЛ, нардеп сказал: "Это стопроцентно, я вам гарантирую, но без фамилий".

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Ранее Качура рассказывал о режиме работы парламента и о том, какие законопроекты рассмотрят депутаты.

Источник Украина 24 Теги коронавирус депутаты аппараты ИВЛ