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Шмыгаль может потерять должность - эксперт назвал причину Вопрос о смене главы Кабмина могут поднять уже в ближайшее время, считает Валерий Клочок

Правящая коалиция в Верховной Раде может вскоре поднять вопрос об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Такой прогноз озвучил в эфире "Украина 24" политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Ситуация с Кабинетом министров Шмыгаля складывается не очень лестно для него самого. Народные депутаты небезосновательно выражают критику именно в адрес этого документа (программы правительства - ред.). Это всего 9 страниц, которые по своей сути в принципе логичные, так как определяют приоритеты, к которым должна двигаться власть. Учитывая программную цель, документ выглядит прилично. Но очень многие депутаты "Слуги народа" очень негативно высказываются относительно действий правительства", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, в правящем большинстве "нет абсолютной поддержки их же премьер-министра".

"Это означает, что в ближайшее время будет подниматься вопрос об его отставке. И действительно, 10 комитетов Верховной Рады сегодня уже приняли решение о том, что эта программа их не удовлетворяет, а в любом случае этот вопрос будет ставиться на голосование", - сказал Клочок.

Напомним, политический и экономический эксперт Валерий Клочок также рассказал в эфире "Украина 24", что проведение местных выборов на Донбассе станет "камнем преткновения" для украинской власти.