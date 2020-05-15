18:48, Сегодня

"На это готовы все" - журналист сделал предложение насчет переговоров по Донбассу Журналист Валерий Калныш рассказал о том, что нужно сделать с Минскими соглашениями и почему

Состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы с обновленной украинской делегацией. Как инициатива украинской стороны может повлиять на ход переговоров, рассказал журналист Валерий Калныш в эфире канала "Украина 24".

"Если мы считаем, что минская площадка является единственной площадкой, то, возможно, агрессивная позиция украинской стороны может повредить. Другое дело, если мы относимся к минским переговорам, как к чему-то из прошлого, что не работает или надо перезагрузить. Если исходить из национального интереса – прошло время, когда можно было договариваться в рамках неработающего формата", — сказал журналист.

Минский формат уже давно пора пересмотреть, считает Калныш.

"Мы не можем договориться уже годы и годы о порядке, как читать Минские соглашения. Поэтому мне кажется, что надо взять и признать, что этот формат нерабочий. Можно за него держаться, можно апеллировать к тому, что это единственный документ, где Россия каким-то образом зафиксировала свое присутствие на Донбассе, и двигаться по этой формуле. Но мне кажется, этот формат уже исчерпал себя и, наверное, нужно искать новую площадку", — сказал он.

Журналист отметил, что по факту пересмотреть соглашения уже готовы все стороны переговоров.

"Надо входить в новые переговоры. Тем более учитывая заявления украинской стороны о том, что нам надо пересмотреть и переписать Минские соглашения. Российская сторона на это не идет категорически, и мы, по сути, упираемся в стену. Вопрос только в том, кто больше получит выгоды, кто первым сделает этот шаг, на который готовы уже все стороны", — сказал он.

Напомним, ранее председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин в эфире "Украина 24" заявил, что Минский процесс - это труп, который оживить уже невозможно.