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Экс-премьер назвал основную цель Путина в Украине Президент РФ легко может контролировать умы и сердца украинцев, считает Арсений Яценюк

Президент России Владимир Путин хочет принести хаос в Украину с помощью контроля над украинскими СМИ, используя дезинформацию как оружие.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Речь идет о нехватке пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, украинскими телеканалами. Путин контролирует 50% всех новостных каналов Украины. Это значит, что он легко может контролировать умы и сердца украинцев. Цель Путина - не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду. Цель Путина - принести хаос в Украину и в западный мир. Цель Путина - подорвать доверие к лидерству, к лидерам, к ценностям", - заявил Яценюк.

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По его словам, противостоять планам президента РФ можно "нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ".

Напомним, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк также заявил в эфире "Украина 24", что Минские договоренности являются российской ловушкой.