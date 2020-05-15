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Не все страны ЕС хотят расширения - экс-министр о перспективах Украины Бывший глава МИД рассказал, каких стандартов нужно придерживаться Украине, чтобы вступить в Евросоюз

О перспективах Украины в Европе высказался экс-министр иностранных дел, дипломат Владимир Огрызко в эфире канала "Украина 24".

"Нужно понимать, что не все страны-члены Европейского Союза хотят расширения. Мы сейчас это можем видеть на примере Балканских стран. Это непростой процесс. Но если есть страна, у которой есть достаточно аргументов о том, что она готова, вряд ли можно найти логические аргументы против. Вопрос простой: чем раньше мы придем к определенным критериям и стандартам, тем быстрее можно будет поставить вопрос о членстве", — сказал он.

Огрызко рассказал, к каким именно стандартам нужно стремиться Украине.

"Начнем с самого простого: судебная система. Разве можно представить страну ЕС, где суды продаются и покупаются? Конечно, нет. Правоохранительная система в целом, борьба с коррупцией, и так далее".

Дипломат считает, что при желании правительство Украины может решить проблемы в этих сферах за год-два.

Также Огрызко добавил, что Саммит восточного партнерства может стать инструментом, который поможет Украине быстрее получить членство в ЕС.