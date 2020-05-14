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Кого отправят на переговоры по Донбассу — в "Слуге народа" назвали вариант Депутат Ирина Верещук высказалась о расширенном представительстве Украины в Трехсторонней контактной группе

Кого в Раде хотят направить на переговоры по Донбассу, рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Верещук в эфире канала "Украина 24".

"О расширенном представительстве Украины в Трехсторонний контактной группе — стоит, чтобы представители парламента знали, что происходит в ТКГ. Надеюсь, на этот раз наши руководители комитетов Мережко, Третьякова и Костин будут представлять. Посмотрим, насколько эффективно, потому что у них нет опыта", — сказала она.

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Ранее президент Владимир Зеленский повысил статус украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, введя в нее действующих представителей власти. В делегацию вошел вице-премьер Алексей Резников, народные депутаты и заместители министров.

Украинский дипломат Василий Филипчук в эфире "Украина 24" объяснил решение Зеленского по Донбассу.