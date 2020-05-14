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Оживить мертвеца невозможно — депутат о Минских договоренностях Депутат Сергей Рахманин рассказал, что значит визит чиновника Путина в Германию и чем грозит выполнение Минских соглашений

Минские соглашения несут опасность для Украины и не могут быть реализованы, заявил председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин в эфире канала "Украина 24".

"Минский процесс - это труп. Оживить мертвеца невозможно. Каждый раз пытаясь апгрейдить этот процесс, мы подставляемся. И каждую новую основание Россия будет использовать. Визит Козака (заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина в Берлин - ред.) — это то, во что мы подставились как государство Украина. Нельзя было и не надо было пробовать оживить мертвеца. Реализация минских соглашений в любом виде несет опасность суверенитета государства", — заявил он.

Депутат отметил, что несмотря на это, Украина не предложила других вариантов решения конфликта.

"Я много лет общался с иностранными депутатами, и они говорили: у вас странная история, ваш президент говорит, что альтернативы минском процесса нет, и не выполняет минские соглашения. Проблема в том, что за 6 лет мы так и не предложили ничего, что было бы альтернативой. Мы предложили свой план — стратегия холодной деоккупации, который начинается с простой вещи — длительное прекращение огня. Если этого не происходит, не происходит и ничего больше. У нас прекращения огня не было", — сказал Рахманин.

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