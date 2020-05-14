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"Это повод для сложения мандата" — Ляшко прокомментировал слух о Герусе Политик Олег Ляшко заявил, что против Андрея Геруса нужно провести антикоррупционное расследование

Слухи о том, что депутат Андрей Герус якобы проиграл в карты 100 тысяч долларов, прокомментировал лидер радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Я так же, как и вы, прочитал об этом в интернете. Я всегда знал, что он взяточник, а это подтверждение. Вы представьте, сколько надо брать взяток, чтобы по 100 тысяч долларов в карты проигрывать! Миллионы семей сидят на карантине, проели все свои сбережения и не знают, чем завтра детей кормить, а эти слуги России проигрывают в карты! Это однозначно должно быть основанием для антикоррупционного расследования и, безусловно, для сложения мандата. Если вы не знаете, куда девать деньги, отдайте их на детдома и на людей, которые живут на копеечные пенсии", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась фотография расписки о том, что якобы Герус обязуется отдать карточный долг в размере ста тысяч долларов. Утверждается, что пароль к электронной почте Геруса, где была эта расписка, содержал UA Baza Bot, продававший персональные данные украинцев.

Ранее Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему, по его мнению, в Украине вырастет цена на хлеб.